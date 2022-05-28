Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Schoko-Schlemmerei
27 Min.Folge vom 28.05.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes backt süße Leckereien aus Schokolade. Neben einer köstlichen Schoko-Minz-Tarte gibt es einen Schokoladenkuchen aus vier Lagen. Gemeinsam mit ihrem Gast, Schokoladensommelier Sarah Gierig, backt Enie außerdem süße Pralinen. Von ihr erfährt sie auch das ein oder andere Geheimnis über das braune Gold ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen