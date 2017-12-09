Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Himmlische Plätzchen
25 Min.Folge vom 09.12.2017Ab 6
Enie van de Meiklokjes zeigt heute himmlische Plätzchen-Rezepte: Süße Mürbteig-Sterne bringt Enie mit bunten Bonbonfenstern zum Funkeln und verwandelt sie sogar in den perfekten Weihnachtsbaumschmuck. Dann geht es auf zur Schneeballschlacht mit schokoladigen Snowballs, überzogen mit weißem Puderzucker. Trockene Kekse waren gestern - ganz Speed & Easy kann da ein cremiger Keks-Dip Abhilfe schaffen. Gast Murat Akbulut backt einen traumhaften Popcorn-Lebkuchen.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen