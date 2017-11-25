Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 17vom 25.11.2017
Folge 17: Immer wieder sonntags

25 Min.Folge vom 25.11.2017Ab 6

Immer wieder sonntags wird Kuchen gegessen - eine schöne Tradition, die Enie van de Meiklokjes in dieser Folge pflegen möchte. Los geht's mit einer Mohn-Sahne-Eierlikör-Torte, darauf folgt ein Apfelkuchen mit Bienenstichdecke. Ganz Speed & Easy gemacht ist die originelle Tortenspitze mit Blüten und Zweigen. Gast Marina Schmidt aus Düsseldorf zeigt Enie ihre Glücksformel für den perfekten Marmorkuchen mit Nuss-Nougat-Creme.

