Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Immer wieder sonntags
25 Min.Folge vom 25.11.2017Ab 6
Immer wieder sonntags wird Kuchen gegessen - eine schöne Tradition, die Enie van de Meiklokjes in dieser Folge pflegen möchte. Los geht's mit einer Mohn-Sahne-Eierlikör-Torte, darauf folgt ein Apfelkuchen mit Bienenstichdecke. Ganz Speed & Easy gemacht ist die originelle Tortenspitze mit Blüten und Zweigen. Gast Marina Schmidt aus Düsseldorf zeigt Enie ihre Glücksformel für den perfekten Marmorkuchen mit Nuss-Nougat-Creme.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen