Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Snacks in the City 2.0
24 Min.Folge vom 18.11.2017Ab 6
In dieser Folge präsentiert Enie van de Meiklokjes ihre liebsten Snacks in the City! Los geht's in Nizza mit aromatischen Zitronentarteletts mit Thymian. Spicy & Tasty wird es mit einem New Yorker Snack-Klassiker, dem Pastrami-Sandwich! Speed & Easy geht der originelle Erdbeer-Cappuccino, stilecht mit Milchschaumhaube. Gast Matthew Minch, Betreiber des "Hello Good Pie", backt eine würzige Variante, gefüllt mit Hähnchen, Speck und Champignons.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Enthält Produktplatzierungen