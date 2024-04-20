Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Kikis Backduell

Alles mit Apfel!

sixxStaffel 1Folge 1vom 20.04.2024
Alles mit Apfel!

Alles mit Apfel!Jetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Kikis Backduell

Folge 1: Alles mit Apfel!

25 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 6

Heute dreht sich bei "Sweet & Easy - Kikis Backduell" alles um das Thema Apfelkuchen. Kiki tritt im Duell gegen Bürger Lars Dietrich an. Außerdem zeigt sie, wie ihr den cremigsten Käsekuchen der Welt Zuhause nachbacken könnt und verrät on top ihr Rezept für karamellisierte Äpfel.

