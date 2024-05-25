Marmorkuchen mal andersJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - Kikis Backduell
Folge 6: Marmorkuchen mal anders
25 Min.Folge vom 25.05.2024Ab 6
In Folge 6 von "Sweet & Easy - Kikis Backduell" fordert die ehemalige Princess Charming Irina Schlauch die Profibäckerin heraus. Alles dreht sich um das Thema: Wer backt den perfekten Marmorkuchen? Dabei darf natürlich auch jede Menge Spaß nicht fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Kikis Backduell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen