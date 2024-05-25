Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Kikis Backduell

Marmorkuchen mal anders

sixxStaffel 1Folge 6vom 25.05.2024
Marmorkuchen mal anders

Sweet & Easy - Kikis Backduell

Folge 6: Marmorkuchen mal anders

25 Min.Folge vom 25.05.2024Ab 6

In Folge 6 von "Sweet & Easy - Kikis Backduell" fordert die ehemalige Princess Charming Irina Schlauch die Profibäckerin heraus. Alles dreht sich um das Thema: Wer backt den perfekten Marmorkuchen? Dabei darf natürlich auch jede Menge Spaß nicht fehlen.

