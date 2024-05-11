Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 11.05.2024
25 Min.Folge vom 11.05.2024Ab 6

Kiki tritt im Backduell gegen Moderatorin Madita van Hülsen an. Beide versuchen sich mit ihrem jeweils eigenen Rezept an köstlichen Zimtschnecken. Wer am Ende als Siegerin nach Hause gehen darf? Das entscheidet die süßeste Kinderjury der Backwelt.

