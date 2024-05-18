Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Kikis Backduell

Schokoladen-Zauber

sixxStaffel 1Folge 5vom 18.05.2024
Schokoladen-Zauber

Sweet & Easy - Kikis Backduell

Folge 5: Schokoladen-Zauber

25 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 6

Mit Content-Creatorin Maren Wolf backt Kiki im Duell um die besten Lava-Cupcakes. Während Kiki eine überschaubare Menge an Zutaten bereithält, fährt Maren direkt eine ganze Menge davon auf. Wer kann am Ende die Kinder-Jury überzeugen und gewinnt einen Lebensmittelgutschein für den guten Zweck?

