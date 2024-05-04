Sweet & Easy - Kikis Backduell
Folge 3: Bella Italia
25 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 6
Auf nach Italien! Kiki fordert Content Creator Sven Teichmann zum großen Pizza-Duell heraus. Keine leichte Aufgabe, denn Sven ist absoluter Profi, wenn es um die italienische Köstlichkeit geht. Worauf kommt es beim perfekten Hefeteig an? Und wer macht am Ende das Rennen? Das entscheidet wie immer die süßeste Kinderjury der Backwelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Kikis Backduell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen