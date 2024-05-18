Sweet & Easy - Kikis Backduell
Folge 5: Schokoladen-Zauber
25 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 6
Mit Content-Creatorin Maren Wolf backt Kiki im Duell um die besten Lava-Cupcakes. Während Kiki eine überschaubare Menge an Zutaten bereithält, fährt Maren direkt eine ganze Menge davon auf. Wer kann am Ende die Kinder-Jury überzeugen und gewinnt einen Lebensmittelgutschein für den guten Zweck?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Kikis Backduell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen