Das Geschäft mit dem Mount EverestJetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 18.11.2024: Das Geschäft mit dem Mount Everest
44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Der Mount Everest lockt jährlich tausende Touristen und Bergsteiger an. Das Geschäft mit dem höchsten Berg der Welt boomt, doch ist der Massentourismus Fluch oder Segen für die Region? "taff"-Reporterin Imke ist nach Nepal gereist, um das Basislager zu erklimmen und herauszufinden, wie das Business mit dem Mount Everest läuft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen