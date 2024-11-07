taff
Folge vom 07.11.2024: Reeperbahn Legenden
Es gibt sie noch, die echten Kiez-Größen, die wahren Legenden des Rotlichts. Die Legenden, über die man sich allerlei Geschichten erzählt, die alle einen ziemlich ungewöhnlichen Lebenslauf vorweisen können. Wir haben sie getroffen - auf Deutschlands sündigster Meile!
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
