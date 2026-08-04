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Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (3/8)

ORF1Staffel 2Folge 3vom 04.08.2026
Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (3/8)

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Tage, die es nicht gab Staffel 2

Folge 3: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (3/8)

45 Min.Folge vom 04.08.2026

Vier Freundinnen, ein Mord und viele Geheimnisse: In Zollberg wird Schweigen lebensgefährlich. Im beschaulichen Zollberg scheinen sich Christiane, Doris, Inès und Miriam mit ihrem Leben arrangiert zu haben. Doch die Ankunft der neuen Schülerin Emily bringt verdrängte Wahrheiten ans Licht und erschüttert das fragile Gleichgewicht der vier Freundinnen. Als eine Leiche auftaucht, geraten alle unter Verdacht. Das Ermittlerduo Leodolter und Grünberger stößt auf Schweigen, Loyalität und zahlreiche Motive – denn jede der Frauen hätte guten Grund zu töten. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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