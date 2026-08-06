Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (5/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab Staffel 2
Folge 5: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (5/8)
Miriam steht vor einer schweren Entscheidung für ihre drei Kinder, während Joachim weiter um eine Versöhnung kämpft. Christiane und Inès finden zurück zu ihrer Freundschaft. Doris hält zu Sebastian und stellt sich der öffentlichen Auseinandersetzung. Die Ermittlungen von Grünberger und Leodolter führen zu Filip Boj – mit Folgen, die für Christiane und ihre Familie gefährlich werden könnten. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Ines) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Maya Unger (Nina) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film
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