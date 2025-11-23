Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (4/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab Staffel 2
Folge 4: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (4/8)
Die heile Welt von Doris gerät komplett aus den Fugen! Von einem Moment auf den anderen muss sie sich die Frage stellen, ob ihre Ehe all die Jahre eine einzige Lüge war. Inhalt: Die heile Welt von Doris gerät komplett aus den Fugen! Von einem Moment auf den anderen muss sie sich die Frage stellen, ob ihre Ehe all die Jahre eine einzige Lüge war. Leodolter und Grünberger müssen herausfinden, ob der Skandal um Sebastian etwas mit dem Mord an Emily zu tun hat. Und wenn Olivier doch nicht der Mörder von Emily ist, wer ist es dann? Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier
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