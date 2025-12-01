Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (7/8)

ORF1Staffel 2Folge 7vom 01.12.2025
Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (7/8)

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (7/8)Jetzt kostenlos streamen

Tage, die es nicht gab Staffel 2

Folge 7: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (7/8)

46 Min.Folge vom 01.12.2025

Während die Ermittlungen voranschreiten, geraten die Beteiligten an ihre Grenzen. Neue Hinweise bringen die Wahrheit Stück für Stück ans Licht und alte Konflikte tauchen wieder auf. Inhalt: Doris steht Sebastian während seiner Gerichtsanhörung zur Seite, eine Situation, die für Nina kaum auszuhalten ist und auch Doris selbst nicht unberührt lässt. Inès wird mit der Frage des Loslassens konfrontiert, während Christiane endlich für klare Verhältnisse sorgt. Als Olivier einen wichtigen Hinweis für die Ermittlungen liefert, holen die Ereignisse der Vergangenheit Miriam erneut ein. Die vier Freundinnen stoßen an ihre emotionalen Grenzen. Manche Wahrheiten drängen immer wieder an die Oberfläche... Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Maya Unger (Nina) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Drehbuch: Mischa Zickler Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

Tage, die es nicht gab Staffel 2
ORF1
Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab Staffel 2

