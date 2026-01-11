Tatort
Folge vom 11.01.2026: Tatort: Die Schöpfung
Ein Mord erschüttert die Endproben einer Opernpremiere: Eine Requisiteurin wird tot aufgefunden, inszeniert wie für die Bühne. Während Ballauf und Schenk ermitteln, führt jede Spur tiefer in ein tödliches Spiel. Inhalt: In die Welt der Oper tauchen Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär in Köln ein. Vor einer Aufführung wird das Haus des Intendanten zum „Tatort“, wenn die Rüstmeisterin dort tot und wie für ein Stück inszeniert aufgefunden wird. Als die Kommissare sich auf die Suche nach einem möglichen Beteiligten begeben, kommt es zu einem weiteren Todesfall. Besetzung: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Roland Riebeling (Norbert Jütte) Tinka Fürst (Nathalie Förster) Joe Bausch (Dr. Roth) Stephan Grossmann (Darius Henning (Intendant)) Katja Bürkle (Eva Krüger (Elektrikerin)) Hannah Schiller (Valerie Schmitt (Opernsängerin)) Mareile Blendl (Jenny Ibsen (Oberspielleiterin)) Dagmar Operskalski (Paula Reinhard (Kostümbildnerin)) Bettina Engelhardt (Britt Maier (Maskenbildnerin)) Ines Lutz (Elli Zander (Rüstmeisterin)) Aljoscha Stadelmann (Willi Köpke (Schuhmacher)) Marcel Jaqueline Gisdol (David Deycks (Countertenor)) Buch: Wolfgang Stauch Regie: Torsten C. Fischer Bildquelle: ORF/WDR/Thomas Kost