Tatort
Folge vom 13.12.2025: Tatort: Granit
Der erbitterte Erbstreit zwischen den Bergbauern Erich und Heinz sollte eigentlich Thema der TV-Sendung "Akut-Agnes" werden, doch der Mord am Steinbruchbesitzer Helmut Pechtl durchkreuzt alle Pläne. Moritz Eisner wird aufgrund des medialen Interesses an den Fall gerufen und ermittelt gemeinsam mit seinem Tiroler Kollegen Pfurtscheller unter schwierigen Bedingungen praktisch vor den Kameras der Talkshow. Unterstützung erhält er überraschend von TV-Star Agnes Aichinger, die selbst ein Geheimnis verbirgt und nur knapp einen Mordanschlag überlebt, als Eisner sie aus einem vereisten Weiher rettet. Auch Walters Rolle im Konflikt erscheint fragwürdig, da sein Rat an Erich, das Fernsehen einzuschalten, offenbar nicht uneigennützig war. Schließlich eskaliert der Streit: Erich droht den Hof zu sprengen, flieht kurzzeitig, und Eisner stößt durch eine kleine Spur im Schnee auf entscheidende Hinweise, die das Drama endgültig lösen könnten. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Muriel Baumeister (Agnes Aichinger) Simon Schwarz (Erich Gufler) Andreas Lust (Heinz Gufler) Cornelius Obonya (Walter Gufler) Lucas Zolgar (Peter Gufler) Maria Hofstätter (Frieda Gufler) Adele Neuhauser (Frau Pechtl) Alexander Mitterer (Pfurtscheller) Sarah Jung (Renate) Carl Achleitner (Herr Leimgruber) Ludwig Dornauer (Helmut Pechtl) Sarah Tkotsch (Claudia Eisner) Ronald Seboth (Bezirksrichter) Buch: Felix Mitterer Regie: Fabian Eder Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Matthias Schatz