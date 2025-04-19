Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 11: Das Wander-Tattoo
43 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12
Fußballfan Lee hat sich aus Euphorie ein Tattoo stechen lassen, das er nun unbedingt wieder loswerden möchte. Der Schriftzug auf seinem Bein soll einem traditionelleren Motiv weichen. Schließlich entscheidet er sich für Sketches Entwurf eines Bärenkopfes.
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Copyrights:© ALL3MEDIA International