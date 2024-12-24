Eine Erinnerung fürs LebenJetzt kostenlos streamen
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 1: Eine Erinnerung fürs Leben
Folge vom 24.12.2024
Cheryl bittet Sketch, ein scheußliches Tattoo ihres Freundes David zu covern. Dabei handelt es sich um das Abbild einer verflossenen Liebschaft, das nun einem Blumenmotiv weichen soll. Auch Mike wünscht sich Veränderung. Er trägt ein Tattoo auf dem Rücken, das in der Öffentlichkeit meist verständnislose Reaktionen auslöst.
