Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 6: Geometrie der Frau
43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Mitch hat in der Vergangenheit schreckliche Dinge erlebt. Nun möchte er sich mit seinem allerersten Tattoo einen großen Wunsch erfüllen. Außerdem kümmert sich Uzzi um einen anstößigen Schriftzug und Sketch bekommt es mit einem abscheulichen Miss Piggy Tattoo zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International