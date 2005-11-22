Tausche Familie - Staffel 11 Folge 2 - Dengel vs WogrinJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 2: Tausche Familie - Staffel 11 Folge 2 - Dengel vs Wogrin
Der selbsternannte "König des Nichts" Marcel Dengel (37) aus Nüziders in Vorarlberg verlässt für eine Woche sein Königreich, seine Frau Sabrina (34) und seine drei Kinder Fabian (11 Jahre), Martin (10 Jahre) und Jeremis (5 Monate). Neuer Regent wird der 42-jährige Rudi Wogrin, der mit seiner Familie eine Tierpension in Eberndorf, Kärnten, betreibt. Dort finden sowohl Hunde als auch Katzen ein vorübergehendes Zuhause. Nebenbei verpasst Gabriele Wogrin (39 Jahre) den Tieren im hauseigenen Hundesalon den neuesten Schnitt. Dabei wird sie von Sohn Josef "Seppi" (12) tatkräftig unterstützt. Was passiert, wenn der Luftikus, Künstler und Träumer in die harte Realität gestoßen wird? Und wie wird der bodenständige Rudi auf die inszenierte Welt der Dengels reagieren?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick