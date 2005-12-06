Tausche Familie - Staffel 11 Folge 4 - Obidniak vs Maiburger/GroderJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 4: Tausche Familie - Staffel 11 Folge 4 - Obidniak vs Maiburger/Groder
In einem Haus in Wien Simmering lebt Familie Obidniak in äußerst desolaten Verhältnissen. Der Alleinverdiener Günter Obidniak, 49, Nachrichtentechniker sorgt für den Lebensunterhalt der neunköpfigen Familie. Seine Frau Sumiati Encum, 45, Hausfrau, kommt ursprünglich aus Indonesien und hat aus einer vorigen Beziehung ihre Kinder Nita Suntari, 26, Yudi Budiman, 22, und Sri Guntari, 24, nach Österreich mitgenommen. Mit Günther hat sie weitere vier Kinder: Eric, 12, , Gerald, 10, , Brigitta, 9, Schülerin und die 5-jährige Sylvia. Im kleinen Dorf Huben in Osttirol lebt die dreiköpfige Familie Maiburger / Groder in einer gemütlichen großen Wohnung auf zwei Etagen Wohnfläche. Balkon, Terrasse und sogar ein kleiner Pool schmücken das sauber gehaltene Zusause des jungen Paares. Was passiert, wenn die saubere junge Mutter in die 8-köpfige, chaotische Familie tauscht? Und wie wird der urige Osttiroler auf die zwei exotischen Schönheiten reagieren?
