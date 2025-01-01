Tausche Familie - Staffel 11 Folge 7 - Zeilner-Wegscheider vs FriedlJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 7: Tausche Familie - Staffel 11 Folge 7 - Zeilner-Wegscheider vs Friedl
Familie Zeilner - Wegscheider lebt in einer Wohnung im oberösterreichischen Neuhofen bei Ried im Innkreis. In der klinisch sauberen Wohnung findet man kein einziges Staubflankerl, jede herumstehende Tasse wird sofort in den Geschirrspüler geräumt, vom Boden kann man fast schon essen. Peinlich genau achtet die putzfanatische Mutter und Reinigungskraft Anita Zeilner - Wegscheider, 38, darauf, dass sich an diesem Zustand auch ja nichts ändert. Ganz zum Leid ihrer Familie: Ehemann und Installateur Norbert Zeilner, 40, und Anitas Tochter Tina Zeilner, 15, leiden unter Anitas Putzfimmel. Ganz anders geht es bei Familie Friedl in der Per Albin Hanson Siedlung im 10. Wiener Gemeindebezirk zu. Ihre Wohnung ist angeräumt mit leeren Flaschen, Altpapier und sonstigem Gerümpel. Mutter Yvonne Friedl, 37, verschwendet keinen Gedanken daran, diesem Umstand ein Ende zu setzen. Denn ihr Mann, Paul Friedl, 45, und ihre 3 Kinder Victoria Friedl, 14, Michael Friedl, 8, und David Friedl, 13 Monate, bevorzugen es, ihre Freizeit lieber mit gemeinsamen Aktivitäten zu verbringen. Da bleibt so gut wie keine Zeit für den Haushalt. Wie wird die pingelige Anita auf das Chaos in der Wiener Wohnung reagieren? Und wird Yvonne ihr neues Zuhause rein halten können?
