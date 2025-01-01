Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tausche Familie - Staffel 11 Folge 3 - Mayr vs Katoch/Katzer

ATVStaffel 11Folge 3
73 Min.Ab 6

Der von seiner Frau unterdrückte Peter Mayr (42) aus Innsbruck, verlässt für eine Woche seine temperamentvolle, schwangere Frau Ulrike (36) und seine Kindern Marcel (8) und Melanie (4). Das soziale Experiment "Tausche Familie" verschlägt ihn nach Wien, genauer in die Gemeindebauwohnung von Britta Katoch (37), ihres Zeichens Wahrsagerin und Stilberaterin, die hier mit den Zwillingen Alexander (7) und Christopher (7) und ihrem Lebensgefährten dem Kartenleger Harald Katzer (51) lebt. Wird der feinfühlige Harald der zänkischen Schwangeren kontra geben? Und wird Peter in Wien ein wenig aus sich herausgehen können?

ATV
