Tausche Familie - Staffel 11 Folge 3 - Mayr vs Katoch/KatzerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 11 Folge 3 - Mayr vs Katoch/Katzer
73 Min.Ab 6
Der von seiner Frau unterdrückte Peter Mayr (42) aus Innsbruck, verlässt für eine Woche seine temperamentvolle, schwangere Frau Ulrike (36) und seine Kindern Marcel (8) und Melanie (4). Das soziale Experiment "Tausche Familie" verschlägt ihn nach Wien, genauer in die Gemeindebauwohnung von Britta Katoch (37), ihres Zeichens Wahrsagerin und Stilberaterin, die hier mit den Zwillingen Alexander (7) und Christopher (7) und ihrem Lebensgefährten dem Kartenleger Harald Katzer (51) lebt. Wird der feinfühlige Harald der zänkischen Schwangeren kontra geben? Und wird Peter in Wien ein wenig aus sich herausgehen können?
Genre:REALITY
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4