Folge 5: Tausche Familie - Staffel 11 Folge 5 - Grandegger/Feuerfeil
In Pframa in Niederösterreich lebt glücklich Familie Grandegger. Daniela Grandegger (28) betreibt eine Hundezucht aus Leidenschaft, bei der sie ihr Mann Roman (27), Installateur, tatkräftig unterstützt. Danielas 8-jährige Tochter Sarah und Dominic (7 Monate) der gemeinsame Sohn von Roman und Daniela machen die Idylle perfekt. In der Grossfeldsiedlung im 21. Wiener Gemeindebezirk lebt die Familie Feuerfeil bestehend aus Rudolf Feuerfeil (47), Renate Feuerfeil (49) und ihrem 14-jährigen Sohn, Stefan. Ein trauriges Schicksal schwebt über dieser Familie: Vor einem Jahr verstarb Renates ältester Sohn 15-jährig an einer Überdosis Drogen. Das Vermächtnis dieses Kindes wird nach wie vor hochgehalten und zahlreiche Bilder und Fotografien zeugen vom toten Markus. Fast kommt es einem vor, als bekäme der verstorbene Sohn mehr Aufmerksamkeit als der Lebende. Stefan gilt innerhalb der Familie als Problemkind - er schwänzt oft die Schule und geht oft bis Morgens aus. Wird die junge Daniela in dieser Woche ein Vertrauensverhältnis zum schicksalsgebeutelten Stefan aufbauen können? Und wird Renate ihre traurige Vergangenheit in der neuen Umgebung vergessen können?
