Tausche Familie - Staffel 11 Folge 6 - Tremmel vs Hörzenberger/AmonJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 11 Folge 6 - Tremmel vs Hörzenberger/Amon
In Steyr in Oberöstereich leben Daniel Amon (29 Jahre) und Kerstin Hörzenberger (20 Jahre) mit ihrem gemeinsamen Sohn Sascha (19 Monate) erst seit April in einer eigenen Wohnung. Daniel würde gerne heiraten, davon will Kerstin allerdings nichts wissen. Ihr gemeinsames Leben wirkt noch völlig planlos: die Wohnung steht noch beinahe leer und ist renovierungsbedürftig, obendrein geht die Familie keiner gemeinsamen Freizeitbeschäftigung nach. Der schüchterne und tollpatschige Daniel packt für eine Woche den Koffer und tauscht mit Erich Tremmel (45) aus Wien die Familie. Der leidenschaftliche Trafikant und Hausdienstverweigerer ist Oberhaupt einer fünfköpfigen Familie. Seine resolute Gattin Irene - "Susi" genannt - führt in ihrer Gemeindebauwohnung im 20. Wiener Bezirk ein strenges Regime. Von den gemeinsamen Kindern lebt nur noch Bernhard (12) bei seinen Eltern - Sohn Erich (20) und Tochter Susanne (23) sind bereits geflüchtet. Neben der Trafik in Wien Alsergrund widmet sich Familie Tremmel mit ganzer Leidenschaft ihrem in Bau befindlichen Haus in Niederösterreich. Was passiert, wenn der Nichtraucher Daniel plötzlich eine Trafik zu führen hat? Und wie wird sich der Wiener Tausendsassa in der trostlosen Wohnung einleben? Wird Daniel Kerstin nach dieser Woche in der Fremde endlich einen Heiratsantrag machen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick