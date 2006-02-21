Tausche Familie - Staffel 13 Folge 1 - Premm-Stadlbauer/WipplingerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 13 Folge 1 - Premm-Stadlbauer/Wipplinger
In St. Stefan ob Stainz lebt der Kraftfahrer Robert Premm mit seiner Frau Sieglinde (49) und den beiden hübschen Töchtern Natascha (19) und Vanessa (15) in einer bescheiden eingerichteten Wohnung. Sieglinde und Robert sind seit 24 Jahren verheiratet und ein eingespieltes Paar. Der sehr redefreudige Robert tauscht eine Woche mit dem Lokalbesitzer Hans Wipplinger (34) aus Wels. Hans und seine Lebensgefährtin Ulrike Stadlbauer (26) besitzen eine eigene Bar in Wels. Die hippe Location ist aber auch der größte Streitpunkt der beiden. Denn während sie hinter der Bar mithilft, ist er selbst sein bester Gast und flirtet dazu noch ungeniert mit jungen Mädels. Die beiden lieben und hassen sich, im Durchschnitt ist es einmal pro Woche aus. Der 4-jährige Mika vervollständigt das Paar. Wie wird es dem Partylöwen im Kaff St. Stefan ergehen? Wird er die Finger von den beiden hübschen Töchtern lassen können? Und wie wird Ulli den anstrengenden Robert aushalten?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick