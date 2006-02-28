Tausche Familie - Staffel 13 Folge 2 - Gutbrunner/Apfolter-GridlingJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 2: Tausche Familie - Staffel 13 Folge 2 - Gutbrunner/Apfolter-Gridling
71 Min.Folge vom 28.02.2006Ab 6
Klaus Gutbrunner tauscht mit dem treulosen Klaus Griedling, der erst seit 4 Wochen wieder mit seiner geschiedenen Frau Elisabeth und dem gemeinsamen Sohn Marcel zusammen lebt.
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Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1-8, Season 10-19: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 5-8, Season 10-19: ProSiebenSat.1 PULS 4