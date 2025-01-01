Tausche Familie - Staffel 13 Folge 4 - Kohlberger-HauserJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 4: Tausche Familie - Staffel 13 Folge 4 - Kohlberger-Hauser
In einem Gemeindebau im 10. Wiener Gemeindebezirk leben Daniela Redl (26), ihr Lebensgefährte Michael Kohlberger (24) und das gemeinsame Kind Rene Redl (3), in einer kleinen, aber sauberen Wohnung. Während Daniela sich um den Haushalt und um Rene kümmert, arbeitet Michael fleißig, um seine kleine Familie über Wasser halten zu können. Familie Hauser lebt im kleinen Dorf Ungenach in der Nähe von Vöklabruck in Oberösterreich. Anna Hauser (40) und ihr Mann Herbert (54) besitzen ein schönes, großes Haus, dessen Pflege und Verschönerung ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Während Herbert sich hauptsächlich um die handwerklichen Dinge im Haus kümmert, ist es Annis Aufgabe ihren Mann und den gemeinsamen Sohn Sebastian, 15, zu verwöhnen. Was geschieht, wenn die aufgeweckte und naturverbundene Anni eine Woche in einer kleinen Gemeindebauwohnung verbringen muss? Und hält es Daniela eine Woche ohne ihre Familie aus?
