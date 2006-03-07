Tausche Familie - Staffel 13 Folge 3 - Schröck/Loof-SchererJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 13 Folge 3 - Schröck/Loof-Scherer
In Trofaiach in der Steiermark lebt Familie Schröck-Loof in einer 110m² großen, freundlich eingerichteten Wohnung. Seit 5 Jahren sind der Schlosser Dirk Loof (41), und die überforderte Hausfrau und Mutter Manuela Schröck (29) ein Paar. Manuela hat aus ihrer ersten Ehe zwei Töchter, Emily(6) und Melissa (8), in die Beziehung miteingebracht. Die kleine Anna (2) ist Manuelas und Dirks gemeinsame Tochter. Dirk verlässt seine kleine Familie und tauscht mit Andreas Scherer (38), einem Pflasterer, der mit seiner Frau Ramona und den Söhnen Gerald (14) und Andreas (15) in Engelhartstetten in Niederösterreich lebt. Wie wird die rüstige Ramona mit dem laschen Dirk umgehen? Und kann sich Manuela endlich einmal so richtig bei einem anderen Mann ausweinen?
