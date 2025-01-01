Tausche Familie - Staffel 13 Folge 2 - Gutbrunner/Apfolter-GridlingJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 2: Tausche Familie - Staffel 13 Folge 2 - Gutbrunner/Apfolter-Gridling
In Reichenau in Oberösterreich lebt die 5-köpfige Familie Gutbrunner-Apfolter in einem halbfertigen Rohbau. Vor einem Jahr haben Klaus Gutbrunner (29) und Susi Apfolter (31) ihren Lebenstraum verwirklicht und sich dieses Haus gekauft. Heiraten wollen die beiden unter keinen Umständen, denn das hat Susi hinter sich. Aus ihrer ersten Ehe hat sie Lukas (12) und Jakob (10) mitgebracht. Lisa (2) ist das einzige gemeinsame Kind von Susi und Klaus. Die beiden Kinder können es gar nicht erwarten, ihren Stiefvater loszuwerden und auch Susi hofft, dass ihr Freund durch den Tausch merkt, was er an ihr hat. Klaus tauscht mit dem treulosen Klaus Griedling (42) , der erst wieder seit 4 Wochen mit seiner geschiedenen Frau Elisabeth (36) und dem gemeinsamen Sohn Marcel zusammen lebt. Was wird Susi zu dem ehebrecherischen Klaus sagen? Und wie wird Elisabeth mit dem ruhigen und gutmütigen "anderen" Klaus umgehen?
