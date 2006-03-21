Tausche Familie - Staffel 13 Folge 5 - Biereder-Kronsteiner/Chaos WGJetzt kostenlos streamen
Im oberösterreichischen Braunau lebt der konservative und biedere David Kronsteiner, 38, gemeinsam mit seiner Freundin Anita Biereder, 44, und deren Sohn Patrick Maisriml, 14. Neben einem harmonischen Familienleben ist hier penible Sauberkeit und Ordnung äußerst wichtig. In ganz anderen Verhältnissen lebt die dreiköpfige Chaos-WG aus Wien. Gothikfan Eric Renar, 31, Punkrocker Andreas Milchram, 27, und die von Kopf bis Fuß tätowierte Sandra Kupka, 32, hausen in 90m² Dreck. In der Küche stapeln sich Teller mit Essensresten und die Brause an der schmierigen Wand lässt ein Badezimmer erahnen. Eine Duschkabine gibt es keine, vielmehr prasselt das Wasser auf den nicht vorhandenen Fliesenboden. Von Hygiene keine Spur. Als Tauschfrau Anita in die heruntergekommene, dreckige Bude kommt, traut sie ihren Augen nicht. Am liebsten würde sie sofort wieder umkehren. Bereits nach der ersten Nacht auf der verdreckten Couch ist Anita am Ende. Ganz anders geht es Sandra in Braunau. Sie ist auf Anhieb begeistert von der hochwertig gestalteten Einrichtung. Vor allem die große Badewanne und das Wasserbett haben es ihr angetan. Auch mit ihrer neuen Familie versteht sie sich blendend. In ihrer Videobotschaft an die WG verkündet sie klipp und klar, dass sie nun Luxus gewöhnt ist und nur ungern in den Saustall bei ihr zuhause zurück kehrt. Doch ob sich die dortigen Umstände ändern werden?
