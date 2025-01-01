Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 15 Folge 4 - Kropf/Fagerer vs. Lovasz

ATVStaffel 15Folge 4
Tausche Familie - Staffel 15 Folge 4 - Kropf/Fagerer vs. Lovasz

Tausche Familie - Staffel 15 Folge 4 - Kropf/Fagerer vs. LovaszJetzt kostenlos streamen

Tausche Familie

Folge 4: Tausche Familie - Staffel 15 Folge 4 - Kropf/Fagerer vs. Lovasz

74 Min.Ab 6

In dieser Folge von Tausche Familie tauscht die 3-köpfige Wiener Familie Kropf/Fagerer mit der 6-köpfigen Familie Lovasz aus Linz ihr Leben und ihre Gewohnheiten. Zwei verschiedene Welten prallen hier aufeinander, denn während in Linz 24 Mäuse gehalten und fast so geliebt werden, wie die eigenen Kinder, werden die kleinen Nagetierchen auf der anderen Seite in Wien an die in der Wohnung lebenden Schlangen verfüttert.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Tausche Familie
ATV
Tausche Familie

Tausche Familie

Alle 18 Staffeln und Folgen