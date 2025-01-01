Tausche Familie - Staffel 15 Folge 4 - Kropf/Fagerer vs. LovaszJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 4: Tausche Familie - Staffel 15 Folge 4 - Kropf/Fagerer vs. Lovasz
74 Min.Ab 6
In dieser Folge von Tausche Familie tauscht die 3-köpfige Wiener Familie Kropf/Fagerer mit der 6-köpfigen Familie Lovasz aus Linz ihr Leben und ihre Gewohnheiten. Zwei verschiedene Welten prallen hier aufeinander, denn während in Linz 24 Mäuse gehalten und fast so geliebt werden, wie die eigenen Kinder, werden die kleinen Nagetierchen auf der anderen Seite in Wien an die in der Wohnung lebenden Schlangen verfüttert.
