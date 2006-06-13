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Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 15 Folge 1 - Jagenbrein/Tajovski vs. Tringler

ATVStaffel 15Folge 1vom 13.06.2006
Tausche Familie - Staffel 15 Folge 1 - Jagenbrein/Tajovski vs. Tringler

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Tausche Familie

Folge 1: Tausche Familie - Staffel 15 Folge 1 - Jagenbrein/Tajovski vs. Tringler

74 Min.Folge vom 13.06.2006Ab 6

Der arbeitslose Manuel aus der Großfeldsiedlung tauscht sein Leben für eine Woche mit Erik aus dem noblen Baden bei Wien.

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