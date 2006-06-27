Tausche Familie - Staffel 15 Folge 3 - Trimmel/Lang vs. Lampl/SchumetJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 15 Folge 3 - Trimmel/Lang vs. Lampl/Schumet
Im 21. Wiener Gemeindebezirk lebt Familie Trimmel - Lang. Ariane Lang (34) und Kurt Trimmel (41) haben sich vor sechs Jahren über eine Kontaktanzeige kennengelernt und sind seit einem Jahr verheiratet. Die Söhne Julian (4) und Fabian (1) vervollständigen die Familie. Hier wird gesunde Ernährung groß geschrieben - mit Hilfe von Nahrungsergänzungsprodukten soll optimales Wohlbefinden erzielt werden. Diese, auch beruflich von ihnen vertriebenen Produkte, besitzen einen hohen Stellenwert. In Eibiswald in der Steiermark lebt Familie Lampl - Schumet. Heidi Lampl (33, Köchin / Kellnerin) und Martin Schumet (35, Koch). Die beiden sind seit 15 Jahren ein Paar und haben zwei Kinder - Manuel (2) und Verena (9 Monate). Gemeinsam betreiben sie ein Sportcafé. Ernährung und Sport sind hier nebensächlich. Für eine Woche tauscht nun Heidi ihren Alltag und ihr Leben mit der gesundheitsbewussten Ariane aus Wien.
