Tausche Familie - Staffel 15 Folge 6 - Schwender vs. Riha
Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 15 Folge 6 - Schwender vs. Riha
Die arbeitslose Martina Riha lebt derzeit mit ihrem Sohn Patrick und ihrer Tochter Katharina auf engstem Raum zusammen. Alle Kinder stammen von verschiedenen Vätern. Auch Katharina hat nun drei Kinder von drei verschiedenen Männern und auch ihr wurden, wie einst ihrer Mutter, die Kinder abgenommen. Sie wachsen nun in Pflege- und Adoptivfamilien auf. In Wies (Steiermark) lebt Familie Schwender. Familie und Zusammenhalt stehen hier an allererster Stelle. Silke Schwender (24) und Christian Schwender (28) haben drei Kinder: Alexander (6), Maximilian (5) und Laureen (2). Auch Silke hat ihr erstes Kind in jungen Jahren bekommen. Auch für sie war die Situation anfangs schwer, aber mit Hilfe der ganzen Familie haben sie es geschafft, den Kindern ein stabiles Familienleben zu bieten. Für eine Woche tauscht Silke Leben und Gewohnheiten mit Katharina aus Wien.
