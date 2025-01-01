Tausche Familie - Staffel 19 Folge 1 - Krecht vs. MeranJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 19 Folge 1 - Krecht vs. Meran
Die alleinerziehende Mutter Manuela Krecht lebt mit ihren beiden Kindern in einer schmuddeligen Wohnung im 23. Wiener Gemeindebezirk. Nach zwei Ehen und zwei Scheidungen hat die 46-Jährige genug von Männern. Einzig, der arbeitslose Hausfreund Alexander Gschmeidler ist für sie akzeptabel. Kümmert er sich doch um die Kinder und die Hunde, wenn sie selbst wieder einmal für Tage untertaucht. Manuela tauscht für eine Woche Leben und Gewohnheiten mit Marina Meran aus Bad Häring in Tirol, die mit ihren drei Kindern und ihrem Mann ein harmonisches Leben führt. Wie wird Marina auf die vernachlässigten Kinder reagieren und was hat es mit dem Hausfreund auf sich? Wird Manuela in Anbetracht der Familienidylle in Tirol ihr Leben überdenken?
