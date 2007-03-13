Tausche Familie - Staffel 19 Folge 3 - Aigner vs. Fürst/KusterJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 19 Folge 3 - Aigner vs. Fürst/Kuster
In Ebergassing leben Kosmetiklehrling Stefanie Fürst (17) und ihr Verlobter Thomas Kuster (19) mit Sohn Fabian (13 Monate) in einem schönen und stilvoll eingerichteten Haus. Auch Stefanies Mutter Karin Fürst (46) und die beiden hübschen Schwestern Sabine Fürst (19) und Sonja Fürst (16) leben im gemeinsamen Haushalt. Schönheit, Ästhetik und Körperpflege haben in dieser Familie einen hohen Stellenwert. In Wien Floridsdorf lebt das Geschwisterpaar Renate Aigner (35) und Michael Aigner (38) in einer 33 Quadratmeter kleinen Wohnung. Beide sind arbeitslos und schwer übergewichtig. Die kleine unsaubere Wohnung teilen sie mit einem großen Hund und zwei Katzen. Der Duft ist dementsprechend. Auch wenn Körperhygiene ein Fremdwort zu sein scheint, verbindet die Geschwister ein herzlicher Zusammenhalt! Herzlich wird Tauschmann Michael von den schönen Damen auch empfangen, doch hinter seinem Rücken zerreißen sich die immer lächelnden Barbiepuppen das Maul. Der ewige Single Michael, der noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat, fühlt sich von den immer freundlichen Frauen geschmeichelt. Als Thomas die kleine dreckige Wohnung betritt, ist er zunächst schockiert. Schnell sieht er jedoch, dass Renate ein herzensguter und ehrlicher Mensch ist. Im Gegensatz zu seinen Frauen daheim erkennt er die dramatische Situation, in der sich Renate und Michael befinden und zeigt Verständnis. Er hilft wo er kann! Beim Zusammentreffen erkennt Michael, dass die Frauen ihm nicht immer die Wahrheit gesagt haben und dass die scheinbar heile Welt in Ebergassing große Risse aufweist.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick