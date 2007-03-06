Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 19Folge 2vom 06.03.2007
72 Min.Folge vom 06.03.2007Ab 6

Der homosexuelle Jörg Slama bewirtschaftet mit seinem Lebensgefährten Michael Preitscher einen kleinen Bauernhof in St. Stefan im Rosenthal in der Steiermark. Unterstützt werden die beiden von der lesbischen Freundin Theresa Maier. Jörg wird für eine Woche sein Leben und seine Gewohnheiten mit dem homophoben Gerald Brandtner aus Windischgarsten teilen. Wie wird Gerald reagieren, wenn er erfährt, dass seine Lebensgefährtin Susi Stallinger bei einer Lesbe wohnen wird? Und kann Jörg Geralds Vorurteile gegenüber Homosexuellen zerstreuen?

