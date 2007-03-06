Tausche Familie - Staffel 19 Folge 2 - Slama/Preitscher vs. Brandtner/StallingerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 2: Tausche Familie - Staffel 19 Folge 2 - Slama/Preitscher vs. Brandtner/Stallinger
72 Min.Folge vom 06.03.2007Ab 6
Der homosexuelle Jörg Slama bewirtschaftet mit seinem Lebensgefährten Michael Preitscher einen kleinen Bauernhof in St. Stefan im Rosenthal in der Steiermark. Unterstützt werden die beiden von der lesbischen Freundin Theresa Maier. Jörg wird für eine Woche sein Leben und seine Gewohnheiten mit dem homophoben Gerald Brandtner aus Windischgarsten teilen. Wie wird Gerald reagieren, wenn er erfährt, dass seine Lebensgefährtin Susi Stallinger bei einer Lesbe wohnen wird? Und kann Jörg Geralds Vorurteile gegenüber Homosexuellen zerstreuen?
