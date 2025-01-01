Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 2 Folge 10

ATVStaffel 2Folge 10
Tausche Familie - Staffel 2 Folge 10

Tausche Familie - Staffel 2 Folge 10Jetzt kostenlos streamen

Tausche Familie

Folge 10: Tausche Familie - Staffel 2 Folge 10

48 Min.Ab 6

Das Prinzip ist einfach: Zwei Familien, die unterschiedlicher nicht sein können, tauschen einfach für mehrere Tage ein Familienmitglied aus. Das könnten der Vater, die Mutter, ein oder mehrere Kinder sein. Und damit beginnt die Schwierigkeit: Wie geht das ausgetauschte Familienmitglied, welches alle Rechte und Pflichten seines Pendants übernehmen muss, mit den Gewohnheiten, Ticks, Eigenheiten oder auch Aufgaben wie Job, Schule oder Haushalt um?

