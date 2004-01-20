Tausche Familie - Staffel 2 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 9: Tausche Familie - Staffel 2 Folge 9
47 Min.Folge vom 20.01.2004Ab 6
Das Prinzip ist einfach: Zwei Familien, die unterschiedlicher nicht sein können, tauschen einfach für mehrere Tage ein Familienmitglied aus. Das könnten der Vater, die Mutter, ein oder mehrere Kinder sein. Und damit beginnt die Schwierigkeit: Wie geht das ausgetauschte Familienmitglied, welches alle Rechte und Pflichten seines Pendants übernehmen muss, mit den Gewohnheiten, Ticks, Eigenheiten oder auch Aufgaben wie Job, Schule oder Haushalt um?
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
