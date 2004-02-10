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Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 2 Folge 12

ATVStaffel 2Folge 12vom 10.02.2004
Tausche Familie - Staffel 2 Folge 12

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Tausche Familie

Folge 12: Tausche Familie - Staffel 2 Folge 12

47 Min.Folge vom 10.02.2004Ab 6

Das Prinzip ist einfach: Zwei Familien, die unterschiedlicher nicht sein können, tauschen einfach für mehrere Tage ein Familienmitglied aus. Das könnten der Vater, die Mutter, ein oder mehrere Kinder sein. Und damit beginnt die Schwierigkeit: Wie geht das ausgetauschte Familienmitglied, welches alle Rechte und Pflichten seines Pendants übernehmen muss, mit den Gewohnheiten, Ticks, Eigenheiten oder auch Aufgaben wie Job, Schule oder Haushalt um?

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