Marco Reus, Marius Wolf, Salih ÖzcanJetzt kostenlos streamen
Teammates on Tour
Folge 2: Marco Reus, Marius Wolf, Salih Özcan
31 Min.
Max und Amar werden von Marco Reus zu seinem Champions League Spiel nach Dortmund eingeladen. Dass es nicht beim entspannten Gucken des Spiels bleibt ist klar, oder? Und auch am nächsten Tag stehen verrückte Challenges, diesmal gegen den Nationalspieler selbst an.
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MediaTotal