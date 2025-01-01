Teammates on Tour
Folge 4: RevedTV & Mexify
29 Min.
Am Tag zuvor sind Max und Amar am Flughafen von Madeira gelandet – und sind von MckyTV quer über die Insel geschickt worden. Mit müden Augen und müden Beinen beim morgendlichen Kaffee sitzend, steht plötzlich Mexify vor Ihnen. Der scheucht sie zu einer kleinen Marina, bei der auch noch Reved und ein kleines Schnellboot auf sie warten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teammates on Tour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MediaTotal