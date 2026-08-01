Ted
Folge 2: Mrs. Robicheck
32 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Matty kämpft mit Erektionsproblemen und beneidet die Reichen um ihren Luxus. Ted hingegen landet überraschend im Bett der wohlhabenden Mrs. Robichek, Mattys Kundin. Doch als der betrogene Ehemann ausgerechnet Matty für den Liebhaber seiner Gattin hält, nimmt das Durcheinander skurrile Ausmaße an. Ein voyeuristisches Angebot und 5.000 Dollar später ist Mattys Problem zwar gelöst, Teds Herz jedoch gebrochen.
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Ted
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Genre:Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH