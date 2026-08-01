Ted
Folge 3: Dungeons & Dealers
30 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Ted, John und Blaire brauchen dringend Gras-Nachschub. Kurzerhand wenden sie sich an ihren Mitschüler, den nerdigen Chris. Doch der verlangt einen ungewöhnlichen Deal: Sie müssen sein Dungeons-&-Dragons-Abenteuer meistern. Als Susan und Matty unerwartet mitspielen wollen, wird aus dem simplen Plan eine epische Fantasy-Quest voller Monster, Rätsel und dämonischer Gefahren.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Ted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH