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Ted

Dungeons & Dealers

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 24.08.2026
Dungeons & Dealers

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Ted

Folge 3: Dungeons & Dealers

30 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Ted, John und Blaire brauchen dringend Gras-Nachschub. Kurzerhand wenden sie sich an ihren Mitschüler, den nerdigen Chris. Doch der verlangt einen ungewöhnlichen Deal: Sie müssen sein Dungeons-&-Dragons-Abenteuer meistern. Als Susan und Matty unerwartet mitspielen wollen, wird aus dem simplen Plan eine epische Fantasy-Quest voller Monster, Rätsel und dämonischer Gefahren.

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