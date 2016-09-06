Teenager werden Mütter Staffel 10 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Zittern muss man in dieser Staffel mit der künftigen Jungmama Lisa, derzeit 16. Schwangerschaftswoche, die nach dem Nackenfalten-Screening um die Gesundheit ihres Babys bangt. Es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein Down-Syndrom, weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen. Außerdem werden natürlich die Schwangerschaften von Erika und Edith weiterverfolgt, bei letzterer setzen in der ersten Folge die Wehen ein. Und auch jene, die ihre Kinder bereits bekommen haben, lassen mit Geschichten aufhorchen. Wie Denise, die erstmals zu ihren Sexfilm-Skandal Stellung bezieht und sagt "Ich bereue es nicht, es gehört zu meinem Leben dazu! Ich bin keine Schwerverbrecherin, so wie es manche Leute darstellen. Ich bin eine Mutter, die Sexfilme gedreht hat."
