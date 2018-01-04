Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 1: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 1
Der 18-jährige Jungvater Marcell blickt am Anfang der Staffel neuen Vaterfreuden entgegen, wartet in der Ordination von „Teenager werden Mütter“-Gynäkologe Dr. Armin Breinl auf seine Freundin. Dieser nimmt die wiederkehrenden Besuche Marcells inzwischen mit Humor, scherzt „Schwangerschaften passieren oft über Nacht“ und nimmt den Jungvater aber auch ins Gebet: „Wir haben schon öfter über Verhütung gesprochen, ganz weißt du noch nicht, wie es geht. Wir werden wieder länger reden müssen.“ Doch das Paar ist glücklich und „freut sich aufs Kind“. Für Marcell wird es das Vierte sein. Michelle hat mit 17 Jahren ihr Wunschkind bekommen. Sie und Freund Stefan dachten, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Schwangerschaft eintritt – es waren dann doch eher drei Monate. „Meine Mutter hat mich auch mit 16 bekommen, das liegt bei uns in der Familie“, meint Michelle. Sie ist seit vier Jahren mit dem 21-jährigen Kfz-Mechaniker Stefan zusammen. Die Beziehung war oft am Kippen, weil „sie mit der Treue nicht sehr treu war“, wie Stefan meint. Das Erfolgsgeheimnis für eine funktionierende Beziehung war Vergebung und eine eigene Wohnung. Seither klappt es mit den beiden. Doch es liegt ein Schatten über der Jungfamilie. Mit 18 Jahren beging Stefan einen finanziell folgenschweren Fehler. Welchen? Das erzählt er in der Sendung selbst. Kristin ist 19 Jahre, hat ihre erste Tochter Amelie vor drei Jahren in „Teenager werden Mütter“ bekommen. Nun ist sie erneut von Kindsvater Matthias schwanger, mit dem sie seit vier Jahren zusammen ist. In dieser Folge zeigen sie nicht nur Amelie, wo sie zu Welt kam, sondern eben auch, wo das neue Baby geboren werden wird. Bei Melanie und Andi ist es aus, doch die TwM-Fans können beim letzten klärenden Gespräche der Jungeltern dabei sein. War es das? Oder gibt’s in der ewigen Up-and-Down-Beziehung der beiden wieder mal ein Comeback? Zieht wieder die Liebe ein? Jedenfalls bei Melanie, wie man im Laufe der turbulenten Staffel sehen wird... Auch Jasmin hat Probleme mit Jungvater Dominik, am Ende der letzten Staffel kams zur Trennung. Trotzdem hat sie als Alleinerzieherin den Pflichtschulabschluss geschafft. Dabei lag ihr ständig die Kleine mit „Wo ist der Papa?“ in den Ohren. Eine psychische Belastung, die der Teenager aber meisterte. Nun ist sie wieder in einer Beziehung – und präsentiert ihren Freund in der ersten Folge.
