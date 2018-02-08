Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 6: Teenager werden Mütter Staffel 12 Folge 6
Bei Edith und Maurice bricht der absolute Rosenkrieg aus. Hier werden keine Gefangenen mehr gemacht, Schmutzwäsche wird mit Leidenschaft öffentlich gewaschen. Maurice soll sich nicht um seine Tochter kümmern, dabei beteuert dieser doch vor der Kamera, wie sehr er seine Kleine vermisst. Er wiederum ist sauer, weil „Cloe wird beigebracht, dass Ediths neuer Freund der Papa ist, nicht ich“. Maurice‘ neue Freundin Kathi gießt noch mit so mancher Meldung Öl ins Feuer und scheint für Edith ein rotes Tuch. Gerüchten zufolge sollen Maurice und Kathi an einem Kind basteln. Hier ist definitiv noch nicht das letzte Wort gesprochen. Marcell und Vanessa sind aktuell getrennt. Die Enthüllungen von Marcells Ex-Freundin Kerstin haben die Beziehung zu sehr belastet. Doch Marcell hat natürlich einen Plan, um seine Traumfrau zurückzugewinnen: „Jetzt lass ich mich pecken, ihren Namen drauffetzen.“ Und so geht’s ab zum Tätowierer, mit großen Plänen im Gepäck. Vanessa weiß absolut nichts davon. Was wird sie zum neuen Tattoo ihres Ex-Freundes sagen? Kerstins Tochter Melina testet gerade ihre Grenzen aus, weswegen die Jungmutter Nervenstärke beweisen muss. Trotzdem sagt sie: „Melina ist mein ganzer Stolz!“ Ihr aktueller Freund Sascha unterstützt sie, muss nur schlucken, als er den Wunsch von Kerstins Vater hört. Dieser meint: „Ich möchte natürlich vom Sascha Opa werden.“ Ist das die beste Idee, wenn die eigene Tochter gerade mal eines von insgesamt drei Kindern bei sich hat? Auch Sascha denkt jetzt noch nicht an Vaterschaft. Aber auch wenig an Verhütung … Neverending Story bei Melanie … und Andi. Melanie hatte ihren Andi verlassen, um mit Sabrina glücklich zu werden. Doch nun verkündet sie „Sabrina ist nicht mehr da.“ Konzentriert sich Melanie nun erstmals auf ihre Karriere als Fitnesstrainerin? Immerhin bietet sie Jungmüttern eigene Mutter-Kind-Trainings an. Eileen und Alex sollen sich in dieser Folge am Standesamt das Ja-Wort geben. Sehen werden sie sich erst vor Ort, wie es der Brauch ist. Eileen gab sich die letzten Folgen über cool, doch nun gibt sie zu: „Die letzten paar Monate war ich sehr aufgeregt, aber heute ist es wirklich extrem.“ Sie wird doch keine kalten Füße bekommen? Die Jungmütter Tamara und Vicky gehen heute shoppen und essen, denn es gibt viel zu besprechen. Zwischen Vicky und Andi ist es aus. Wiedermal. Doch das ist nicht alles, denn es gibt ungeheure Neuigkeiten, die Tamara die Sprache verschlagen. Andi hat bereits eine Neue … und diese ist für „Teenager werden Mütter“-Fans keine Unbekannte. Ist sie doch eine Ex-Freundin von jemandem aus der Sendung - Ja, sogar Vickys Familie.
